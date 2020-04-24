Астрономы впервые нанесли на одну карту всю поверхность Селены и классифицировали все геологические структуры на её поверхности. Новая карта станет незаменимым инструментом для исследования и освоения нашего естественного спутника.

Астрономы впервые нанесли на одну карту всю поверхность Луны и классифицировали все геологические структуры на её поверхности. Новая карта станет незаменимым инструментом для исследования и освоения нашего естественного спутника.Единая геологическая карта Луны (Unified Geologic Map of the Moon, или UGMM) выполнена с невероятной для внеземной картографии детализацией: в масштабе 1:5000000. Это значит, что пятикилометровая деталь поверхности Селены имеет на карте вполне различимый размер в один миллиметр."Эта карта является кульминацией многолетнего проекта, — говорит ведущий автор исследования Кори Фортеццо (Corey Fortezzo) из Геологической службы США. — Она предоставляет жизненно важную информацию для новых научных исследований, увязывая исследование конкретных мест на Луне с [данными об] остальных частях лунной поверхности".В основу новой работы легли шесть карт различных частей лунной поверхности, составленные в эпоху "Аполлонов". Специалисты дополнили их более свежими сведениями, полученными с орбитальных аппаратов.В частности, данные об экваториальных областях Луны принесла миссия SELENE японского космического агентства JAXA. Полярные регионы были картированы с помощью зонда LRO, созданного и запущенного специалистами NASA.Всего в поле зрения учёных попали 43 стратиграфические единицы. Благодаря новым данным на карту были впервые нанесены многие объекты. Это различные разломы, грабены, приподнятые края кратеров и так далее.Также специалисты сделали единообразное описание деталей поверхности и геологических слоёв Селены. Например, были устранены недостатки прежних карт, на которых названия и описания одних и тех же структур иногда противоречили друг другу.Плоды труда экспертов размещены в открытом доступе. Описание карты для специалистов доступно в виде PDF-файла.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о глобальной карте спутника Сатурна Титана. Говорили мы и о 3D-картах Плутона и Харона.