"В полицию столицы поступило сообщение о разбойном нападении на студента из Ирана", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан один из подозреваемых в совершении разбоя.В середине февраля этого года в полицию столицы поступило сообщение о разбойном нападении на студента из Ирана на улице Красный Казанец.По словам будущего врача-стоматолога, студента 3-го курса МГМУ им. Сеченова, в тот день он договорился встретиться со своей знакомой. Накануне молодой человек получил крупный перевод и носил деньги с собой. В назначенное время девушка приехала на встречу на автомобиле, но не одна, а с тремя мужчинами. Она пригласила студента в машину. Сев в салон, иностранец подвергся угрозам со стороны незнакомцев, которые потребовали отдать им вещи и деньги. Они достали нож и пистолет, забрали телефон и рюкзак, в котором находились денежные средства и документы потерпевшего. Затем злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил около восьмисот тысяч рублей.Следователем ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на шоссе Энтузиастов. Им оказался 31-летний мужчина.Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приняты меры к задержанию соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк