24.04.2020

2020-04-24 19:35:04

Сотрудники нацпарка «Мещера» вовлекают в мир природы онлайн

Национальный парк «Мещера» продолжает работать. Знакомить детей с природой родного края помогают виртуальные мастер-классы по созданию аппликаций с первоцветами. И сказки, которые сотрудники парка читают в онлайн-режиме.

Получился мини-спектакль, в котором действующие лица - мышка, лягушка, ёжик и другие обитатели лесов нашей полосы. Умелые руки, любовь к детям и творческий подход. Сотрудники парка вовлекают детей в мир родной природы, несмотря на самоизоляцию.

Екатерина Максимова