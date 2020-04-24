Перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи #МыВместе из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 попросили сотрудников гендиректор РЖД Олег Белозеров и председатель Роспрофжела Николаем Никифоровым. Призыв с обращением опубликовала газета Гудок.

Перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи #МыВместе из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 попросили сотрудников гендиректор РЖД Олег Белозеров и председатель Роспрофжела Николаем Никифоровым. Призыв с обращением опубликовала газета "Гудок"."Пожертвовать на благое дело — это самое малое, что можно сделать, чтобы по зову сердца помочь тем, кому труднее всего", — говорится в обращении, в котором подчеркивается, что сейчас, как никогда, все осознают хрупкость и ценность человеческой жизни в условиях противостояния беспрецедентной угрозе — распространению коронавирусной инфекции."Она не знает границ и стучится в двери каждого дома, угрожая здоровью и нарушая привычный уклад жизни. Трудно всем, однако сложнее всего представителям старшего поколения, людям с особыми потребностями и тем, кто находится на передней линии борьбы — врачам и медицинским работникам. Им нужна наша поддержка. Не каждый может стать волонтером, но у каждого есть возможность поддержать этих благородных людей, среди которых наши коллеги и друзья, родные и близкие", — обращаются к сотрудникам РЖД Олег Белозеров и Николай Никифоров.Пожертвованные деньги пойдут на акцию взаимопомощи #МыВместе, организаторами которой выступили Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Она объединяет усилия всех неравнодушных людей для помощи наиболее уязвимым. К ней присоединились свыше 90 тысяч волонтеров по всей России, в том числе откликнувшиеся на призыв одними из первых тысячи железнодорожников. Они делают все возможное, чтобы ослабить последствия вирусной стихии — доставляют лекарства и продукты, оказывают психологическую и юридическую помощь нуждающимся.Взаимовыручка и солидарность всегда отличали железнодорожников, помогая выстоять и победить в самые трудные моменты истории, подчеркнули авторы обращения.3 апреля члены правления ОАО "Российские железные дороги" и ряд других руководящих работников компании отказались от премий по итогам работы за первый квартал 2020 года."Это наш вклад в общее дело, в повышение устойчивости компании перед лицом коронавирусной угрозы, — указывается в обращении к сотрудникам РЖД. — Мы обязательно победим ее, если сплотимся, проявим милосердие, благородство души и решимость бороться за жизнь и здоровье каждого человека".