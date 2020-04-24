Министерству обороны 23 апреля передали два стратегических ракетоносца Ту-160. Белые лебеди прошли глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе. И теперь, как говорят и инженеры, и пилоты - это совсем другая машина.

Министерству обороны 23 апреля передали два стратегических ракетоносца Ту-160. "Белые лебеди" прошли глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе. И теперь, как говорят и инженеры, и пилоты — это совсем другая машина.После летных испытаний два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые прошли глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе, отправляются на базу постоянного дислоцирования.Этого взлета здесь ждали тысячи рабочих, инженеров и конструкторов, которые на протяжение нескольких месяцев строили самолет. Бомбардировщики, названные именами героя Советского Союза "Василий Решетников" и легенды советского спорта "Иван Ярыгин", 23 апреля 2020 года передали российскому министерству обороны."На воздушных судах выполнялись плановые доработки после модернизации первой очереди. Успешно проведены наземные испытания, облет, машины переданы в эксплуатацию", — отчитывается начальник 264-го военного представительства Минобороны России Илья Пантюхин.На заводе по поручению президента России восстановлено производство сверхзвукового бомбардировщика. Первый в истории новой России серийный ракетоносец уже готовят к передаче в цех окончательной сборки."Восстановление серийного производства Ту-160 — это та гордость, которая живет в душе каждого нашего специалиста. То, что вы сегодня видели – это их большая заслуга", — подчеркивает первый заместитель генерального директора — директор Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова" — филиала ПАО "Туполев" Николай Савицких.Только с виду эти два "Белых лебедя", так называют ракетоносцы пилоты, напоминают прежние самолеты. Внутри системы инерциальной навигации, управления двигателями и вооружениями созданы с применением цифровых технологий. Изменения кардинальные, но детали держат в секрете."Старая форма, к которой все привыкли, но абсолютно новая начинка, — образно описывает произошедшие с самолетом изменения командир летного отряда Гвардейской Донбасской Краснознаменной дивизии Михаил Мишин. — Все совсем по-другому. Это абсолютно другой уровень развития авиационной техники, авионики и автоматики".По кодификации НАТО, BlackJack — воздушных ядерный щит России — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крылаю. Он способен преодолевать расстояния до 18 тысяч километров. В начале19 90-х годов производство Ту-160 было приостановлено. В Казани продолжалось только техническое обслуживание и глубокая модернизация существующих машин. В ближайшие годы по гособоронзаказу выпустят 10 абсолютно новых Ту-160.