Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке под 6,5% годовых. Соответствующий документ появился на официальном сайте кабинета министров. Программа ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке под 6,5% годовых. Соответствующий документ появился на официальном сайте кабинета министров.Программа будет действовать до 1 ноября этого года. Льготная ипотека касается жилищных займов до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в остальных регионах страны, передает "".Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев назвал постановление необходимым на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Решение жилищных проблем населения может быть драйвером развития любой отрасли", – цитирует его .