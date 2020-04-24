Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.Проще всего опознать обновленную версию спорткара будет по новой головной оптике: она стала заметно уже, чем ранее, состоит теперь из так называемых "пиксельных" светодиодных блоков и обзавелась J-образной диодной "подписью", а также анимированными сигналами поворотников. Кроме того, передняя часть купе отличается увеличенной решеткой радиатора, новой пластикой бампера и капотом, стилистику которого в Jaguar называют "жидкий металл".Корма новинки щеголяет новыми светодиодными фонарями в стиле кроссовера I-Pace, доработанным бампером с новым диффузором и оконечниками выхлопных труб, чья конфигурация напрямую зависит от установленного под капот мотора.В интерьере спорткара появилась полностью цифровая приборная панель - монитор диагональю 12,3 дюйма, который позволяет настраивать режимы отображения данных (он получил, к примеру, режим полноразмерной навигации). Кроме того, Jaguar F-Type обзавелся модернизированной мультимедийной системой Touch Pro с 10-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь доступна уже в базовой комплектации автомобиля, а также функцией беспроводного обновления программного обеспечения.Моторы для России - 300-сильный четырехцилиндровый турбодвигатель объемом 2 литра, V6 мощностью 380 л.с. с компрессором и топовый 5-литровый V8 с нагнеталем отдачей 575 л.с. и 700 Нм - его получит полноприводная версия F-Type R. Все моторы работают в паре с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления через подрулевые лепестки.В России также доступна версия First Edition с пакетом Exterior Design Pack, черной контрастной крышей, 20-дюймовыми колесными дисками и креслами Performance с возможностью регулировки в 12 направлениях, с кожаной обивкой Windsor Leather и монограммой.Цены - от 5 715 000 до 10 589 000 рублей.