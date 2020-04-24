Лидеры стран ЕС сегодня не смогли договориться о том, как перезапускать экономику после пандемии коронавируса. Уже четвертый по счету видео-саммит не принес решений. Евросоюз разделился: наиболее пострадавший от пандемии Юг не принимает меры, которые навязывает богатый Север.

Лидеры стран ЕС сегодня не смогли договориться о том, как перезапускать экономику после пандемии коронавируса. Уже четвертый по счету видео-саммит не принес решений. Евросоюз разделился: наиболее пострадавший от пандемии Юг не принимает меры, которые навязывает богатый Север. Итальянская оппозиция угрожает выходом из ЕС. А немецкий канцлер Меркель критикует слишком быстрое ослабление карантина.Дистанционный саммит ЕС дистанцию только усилил. Беда — вирус — одна на всех. Экономика трещит одинаково. Но в позициях как спасать и спасаться — между странами — целая пропасть."Нет ли у вас опасений, что мы увидим битву между странами ЕС из-за разных подходов?""Конечно, мы все знаем об имевших место дебатах, но наши граждане не поймут нас, если Евросоюз окажется не способен быстро отреагировать на ситуацию", — отвечает Давид Сассолини, председатель Европарламента.А ведь накануне, чтобы не было провала, даже репетицию провели — секретную видеоконференцию на пятерых — Италия, Испания, Германия, Франция, Нидерланды.И даже в этой пятерке два непримиримых лагеря — Берлин и Гаага — предлагают идти проверенным путем — применить европейский стабилизационный механизм. Франция, Италия и Испания требуют выпустить коронообонды. Потому что старый путь — это путь Греции — деньги в обмен на меры жесткой экономии. И куда он завел экономику страны, все отлично помнят."Я понимаю недовольство Италии, потому что это очень чувствительная тема внутренней политики", — заявил Марк Рюгге, премьер-министр Нидерландов.Италия не просто недовольна — она в ярости, потому что считает себя брошенной на первом этапе борьбы с вирусом. Ни денег, ни масок, ни врачей. Россия и Китай предложили помощь раньше Брюсселя.Председатель Еврокомиссии извинилась перед Римом от лица всего Евросоюза за недостаточную помощь в начале эпидемии. Но слишком поздно — оппозиция успела пригрозить выходим Италии из ЕС после победы над вирусом.И запертым в своих квартирах гражданам такие заявления нравятся. Рейтинг у премьера Конте пока высокий — население оценило его жесткость в борьбе с COVID-19 на 60%.Но отстоять интересы страны перед Брюсселем и банками — вопрос не менее принципиальный. Когда отступит внешний враг — вирус — останутся внутренние экономические проблемы. На кону у Джузеппе Конте — кресло и честь страны.И это непростая битва, потому что главное окно на его дистанционном экране с подписью "Берлин" — Ангела Меркель, главный противник выпуска коронобондов."Выпуск коронабондов — очень длительный и сложный процесс, который не способен нам помочь напрямую в нынешней ситуации. А сегодня важно найти быстрое решение", — считает она.Страны даже не могут договориться, будет ли лето. Здесь, по идее, каждый за себя. Греция, где туризм — это всё, умоляет ввести паспорта здоровья для отдыхающих. Брюссель считает, что загорать пока рано.Но когда Испания аккуратно намекнула, что пляжи этим летом могут не открыться, курорты буквально восстали. Не только на материке, но и на островах — на Канарах."Снятие ограничений к июню будет распространяться только на производственный сектор", — проинформировала общественность Иоланда Диас, министр труда Испании.Пока страны дистанционно ругаются на самом высшем уровне — население смелеет. В законопослушной Германии против карантина протестуют, соблюдая положенную дистанцию.Пригороды Парижа третью ночь горят и взрываются. Достается полицейским. У французов заканчивается терпение и деньги. Цены на продукты растут — овощи и фрукты стали дороже на 10%. Эмануэль Макрон съездил в Бретань, поблагодарил фермеров, которым не хватает рабочей силы. В пятницу будет встречаться с представителем ресторанного бизнеса — они будут уговаривать президента открыть рестораны бистро и кафе."Мы поставим защитные экраны из плексигласа и будем дезинфицировать все поверхности после каждого клиента", — говорит хозяин кафе.Плексиглас — материал лета! На пляжах его конечно не применить. Идею упаковать загорающих в кабинки на расстоянии полтора метра раскритиковали. Но транспорт может быть таким — так мы будем детать, как в бизнес-классе — в пустым сиденьем между пассажирами. Так ездить в автобусах. Это путешествие поездом. Это метро.Кроме перегородок, в салонах дизенфицирующие составы. И разные двери на вход и выход. Некоторые авиакомпании уже назвали правила идиотскими, предположив, что стоимость билета в данных условиях будет такой огромной, как и расстояние между клиентами."Мы закрыли отделение потому что выписали всех! и сейчас проводим дезинфекцию" – объявили врачи.Это праздник в итальянской Монце под Миланом — Ломбардия наконец выздоравливает. А выздоравливающим, возможно, придется получать имунные паспорта — тесты на наличие иммунитета уже делают на Севере. И кое-где есть сюрпризы — население городка Ортисей в Доломитах возможно коронавирус уже не страшен — у половины сдавших анализы в крови нашли антитела. Так же незаметно уже переболела возможно и половина Италии.Выпускать из карантина Италию будут медленно, аккуратно, по правилам, одинаковым для всех регионов – дистанция, маски, влажная уборка. Полунормальная жизнь — с прогулками, спортом на открытом воздухе, но пока без баров, ресторанов и салонов красоты начнется 4 мая.