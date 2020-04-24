Приостановить взыскания на полгода по исполнительным производствам с попавших в трудное положение граждан предложила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Ведомство направило письмо с предложением полугодового моратория по долгам микрофинансовым организациям (МФО).

Приостановить взыскания на полгода по исполнительным производствам с попавших в трудное положение граждан предложила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Ведомство направило письмо с предложением полугодового моратория по долгам микрофинансовым организациям (МФО).Письмо за подписью главы ФССП Дмитрия Аристова о моратории на взыскание долгов было получено 22 апреля, подтвердил на онлайн-форуме MFO Russia Forum 2020 председатель совета саморегулируемой организации "МиР", президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.Идею неприменения в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса глава ФССП Дмитрий Аристов высказал 10 апреля 2020 года на Петербургском юридическом онлайн форуме, напоминает "Интерфакс".Федеральная служба судебных приставов также прорабатывает исключение до конца 2020 года непосредственного контакта приставов с должниками при выездах к должникам и аресте их имущества, в том числе с изъятием собственности.Причиной таких мер стала пандемия коронавируса COVID-19. Введенные меры самоизоляции уже почти на месяц чувствительно ударили по экономике, а также по доходам многих предпринимателей и граждан.На 23 апреля в России от осложнений коронавирусной инфекции погибли 555 человек. Коронавирусом инфицированы более 62 тысяч россиян. За сутки заразились 4 тысячи 774 человека. И почти столько же, но уже за весь период с 11 марта 2020 года, от коронавируса излечились – 4 тысячи 891 человек.