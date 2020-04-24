Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о досрочном перечислении денег клубам, футболисты которых принимали участие в играх национальных сборных в турнирах УЕФА. Речь идет о сумме в 70 миллионов евро. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о досрочном перечислении денег клубам, футболисты которых принимали участие в играх национальных сборных в турнирах УЕФА. Речь идет о сумме в 70 миллионов евро. Об этом сообщил официальный сайт организации."Изначально выплаты планировались после стыковых матчей отборочного турнира чемпионата Европы. Однако из-за коронавируса, который негативно повлиял на финансовое состояние клубов, принято решение незамедлительно помочь командам", – говорится в заявлении УЕФА.Сообщается также, что выплаты получат 676 клубов из 55 национальных ассоциаций. Напомним, что чемпионат Европы-2020 по футболу из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год.