Союз европейских футбольных ассоциаций определится с дальнейшей судьбой ерокубков и национальных чемпионатов на исполкоме, который запланирован на 27 мая. Об этом сообщил вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон.

Союз европейских футбольных ассоциаций определится с дальнейшей судьбой ерокубков и национальных чемпионатов на исполкоме, который запланирован на 27 мая. Об этом сообщил вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон."Мы стремимся доиграть все чемпионаты. УЕФА просит все национальные ассоциации сделать доклад о возможности завершения внутренних чемпионатов. Мы этот вопрос поднимем 27 мая на исполкоме организации. Там примем окончательное решение", – цитирует Нильсона шведский портал Fotbollskanalen.Напомним, что все национальные европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.