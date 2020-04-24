Союз европейских футбольных ассоциаций принял окончательное решение по названию перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Несмотря на перенос турнира на следующий год, соревнования пройдут под вывеской Евро-2020.

Союз европейских футбольных ассоциаций принял окончательное решение по названию перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Несмотря на перенос турнира на следующий год, соревнования пройдут под вывеской "Евро-2020".Как подчеркнули в пресс-службе УЕФА, принятое решение объясняется желанием отпраздновать 60-летие чемпионата Европы, которое произойдет как раз в 2020 году. Кроме того, это позволит участникам турнира вспомнить события, связанные с угрозой распространения коронавируса, объединившие весь мир.Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен на лето 2021 года.