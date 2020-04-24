Труп мужчины обнаружили в Таганском районе столицы. По данным агентства Москва, тело пролежало в квартире около двух недель. Отмечается, что мужчина состоял на учете в ..

Труп мужчины обнаружили в Таганском районе столицы. По данным агентства "Москва", тело пролежало в квартире около двух недель.Отмечается, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам соседей, он вел тихий и замкнутый образ жизни.Признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было, уточняет "". В настоящее время правоохранители устанавливают причину смерти.