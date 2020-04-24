В Екатеринбурге появятся тепловизоры для дистанционного измерения температуры. Сейчас их устанавливают в разных общественных местах города: на вокзалах, в аэропорту, в общественном транспорте. Об этом передает ГТРК Урал.

В Екатеринбурге появятся тепловизоры для дистанционного измерения температуры. Сейчас их устанавливают в разных общественных местах города: на вокзалах, в аэропорту, в общественном транспорте. Об этом передает ГТРК "Урал".Пока в городе появилось около 30 приборов. Если у находящегося рядом человека повышенная температура, немедленно прозвучит громкий сигнал. В этом случае гражданина попросят пройти в изолированное помещение, и медики проверят его состояние.Сейчас все аппараты тестируются. По словам специалистов, погрешность у них очень маленькая. В данный момент Роспортребнадзор работает над регламентом действий при обнаружении граждан с температурой, рассказал замруководителя областного Управления Роспотребнадзора Илья Власов.Главная цель всех противоэпидемических мероприятий во время распространения коронавируса — не допустить контактирования больных и здоровых людей. Тепловизоры помогут этой задаче, считают специалисты.