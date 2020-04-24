Несчастный случай в Черняховском районе Калининградской области. Под завалом грунта погиб подросток 16 лет. Об этом ГТРК Калининград рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Несчастный случай в Черняховском районе Калининградской области. Под завалом грунта погиб подросток 16 лет. Об этом ГТРК "Калининград" рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.Как выяснилось, происшествие случилось накануне. По данным следствия, мальчики обнаружили в земле чугунную трубу и пытались ее выкопать, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом. Видимо, как раз в этот момент стены траншеи обрушились. В это время внизу находился один из подростков. Его товарищ не смог вытащить приятеля из-под завала. Пока он бегал за помощью, его друг скончался, сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко.Сейчас деталями происшествия занимается СК. Будут изучены также бытовые условия, в которых жил погибший мальчик.