24.04.2020

2020-04-24 20:10:04

В Камешково погорельцу предоставили жилье по требованию прокуратуры

Житель поселка Мирный Камешковского района лишился жилья в результате пожара, который случился в 2019 году. Межведомственная комиссия муниципального образования Второвское Камешковского района, оценивая нанесенный пожаром ущерб, признала дом непригодным для жилья, а погорельца - нуждающимся в жилом помещении. Однако администрация Второвского не обеспечила мужчину временным жильем и лишь вмешательство прокуратуры помогло погорельцу обрести крышу над головой. Жилье было предоставлено ему администрацией из маневренного фонда, сообщает областная прокуратура