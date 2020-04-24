Сотрудники подразделения по вопросам миграции в кратчайшие сроки оформили 93-летней и 94-летней труженицам тыла гражданство Российской Федерации...

Сотрудники подразделения по вопросам миграции в кратчайшие сроки оформили 93-летней и 94-летней труженицам тыла гражданство Российской Федерации.Сотрудники полиции вручили 93-летней Ефимовой Нине Александровне и 94-летней Кулешовой Елене Михайловне паспорта граждан Российской Федерации. В годы Великой Отечественной войны женщины были труженицами тыла.В Москву на постоянное место жительства пенсионерки в 2018 и 2019 годах переехали из бывшей республики Советского Союза к родственникам и оформили вид на жительство, после чего обратились на получение гражданства.В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции оказали содействие в оперативном сборе документов, необходимых для оформления гражданства. В кратчайшие сроки были изготовлены паспорта граждан Российской Федерации. Теперь женщины могут получить льготы и выплаты, предусмотренные для участников Великой Отечественной войны, являющихся гражданами России.УВМ ГУ МВД России по г. Москве