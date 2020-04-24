Власти Москвы по сравнению с другими крупными городами мира приняли более эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Власти Москвы по сравнению с другими крупными городами мира приняли более эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал общественность мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, столичное здравоохранение справляется с потоком пациентов, которые поступают каждый день в больницы, но в дальнейшем нужно увеличивать число коек и количество врачей.Мэр отметил, что увеличение коек планируется в полтора раза, чтобы в течение нескольких недель справится с проблемой.Он сообщил также, что на сегодня в Москве задействованы несколько десятков тысяч медиков – от врачей до студентов медвузов.Собянин подчеркнул, что от профессионализма людей в белых халатах и кадровой оснащенности больниц зависит здоровье и жизнь пациентов.Ранее в своем выступлении мэр рассказал, что нельзя сказать о том, что по заболеваемости коронавирусной пневмонией Москва вышла на плато или наблюдается какая-то позитивная динамика.На 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев инфицирования коронавирусом, 4774 из них за минувшие сутки. 4891 человек выздоровел, 555 скончались.Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира ею заражены 2,670,584 человек, 731,524 из которых вылечились, 186,399 умерли.