Водитель такси набросился на клиентку за то, что не смог с помощью приложения считать QR-код на ее цифровом пропуске. Инцидент произошел в московском районе Бибирево. Как сообщает телеканал ..

Водитель такси набросился на клиентку за то, что не смог с помощью приложения считатьQR-код на ее цифровом пропуске. Инцидент произошел в московском районе Бибирево.Как сообщает телеканал "", мужчина силой вытащил пассажирку из машины и несколько раз ударил ее по лицу. От госпитализации девушка отказалась. По факту случившегося полицейские проводят проверку.