24.04.2020

2020-04-24 13:10:05

В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при подозрении на коронавирус

В Москве изменился пропускной режим, в Петушинском районе больше не останавливаются электрички, руководство Коврова требует введения комендантского часа из-за коронавируса. Как людям грамотно действовать в сложившихся обстоятельствах и чего ждать дальше? На прямой связи с нашей студией Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.

- Как следует поступать людям, если они подозревают у себя коронавирус?

- Хочу еще раз напомнить нашим жителям о том, что новый коронавирус попадает в организм через слизистые, то есть это дыхательные пути и конъюктивы глаз. Чаще всего заболевание начинается со слабости, недомогания, повышения температуры, сухого кашля. У некоторых могут отмечаться боли и ломота в мышцах или суставах, также заложенность носа, может быть насморк, фарингит. Чаще всего эти симптомы развиваются постепенно и проявляются довольно слабо. Если вы заболели или уже имеете эти симптомы, подозреваете у себя коронавирус, необходимо сдать тест на коронавирус. Для этого нужно оставаться дома — это главное, вызвать лечащего врача. Специалист когда придет к вам, осмотрит и решит, нужно ли вам делать тестирование. Если он примет решение, что надо, то для исследования у вас возьмут мазок из носа и глотки.

На момент, когда вы будете болеть, и результат теста еще будет не готов, вам выдается больничный лист, и вы будете находиться дома. В случае подтверждения инфекции лечащий врач будет принимать решение о необходимости вашей госпитализации. И как показывает практика, у нас большое количество людей, у которых болезнь протекает в достаточно легкой форме. И если это ваш случай, то вас оставят лечиться дома. Также в этот момент врачи начинают эпидрасследование. То есть вы своему врачу должны рассказать своему врачу о всех местах пребывания за последние две недели, возможные контакты, вся подробная информация будет собираться у вас, в том случае, если анализ покажет положительный на коронавирус.

- У владимирского Роспотребнадзора есть какая-нибудь информация о том, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в нашем регионе. И когда может произойти спад?

- Это последнее время самый часто задаваемый вопрос к специалистам. Знаете, прогнозировать сейчас сложно. Все будет зависеть не только от того, как расространяется у нас вирус, но и от поведения наших жителей. Необходимо проявить гражданскую ответственность. Оставайтесь дома, особенно это касается пожилых людей. Коронавирус атакует нижние дыхательные пути - бронхи и легкие, тем самым вызывается пневмония или дыхательная недостаточность, которые могут привести к смерти. И здесь в группе риска — пожилые люди. Влияют, конечно, и сопутствующие хронические заболевания.

Что касается прогноза. Сказать, что подходим к пику, сейчас нельзя. Рост у нас идет небольшой. Прогнозы хорошие мы не даем, мы идем вверх. Посмотрим, через месяц можно будет уже сказать, достигнем пика или дальше пойдём.

- А есть ли какая-то информация про ужесточение режима в Ковровском районе? Закроют ли его так же как Петушинский?

- У нас не только Ковровский район. На данный момент, как говорят медики, мы «горим» в Коврове. Заболеваемость у нас наиболее высокая именно в этом районе. Если так и будет продолжаться, то будет ставиться вопрос об ужесточении режима. Также у нас на подходе могут быть Муром и Петушки. Смотрим за ситуацией во Владимире самом.

- В этой ситуации что-то позитивное мы можем сказать нашим телезрителям?

- Можно закончить тем, что, как я уже сказала, большинство жителей переносит в легкой форме. Это врачей радует. Поэтому если мы сами не будем усугублять обстановку, то переболев, будем вспоминать, как обычное ОРВИ.

