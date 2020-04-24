Несмотря на ежедневный рост числа заболевших коронавирусом в России, регионы начинают возобновлять деловую активность. Пионером выступила Тверская область: там открываются большинство учреждений и служб сервиса.

Несмотря на ежедневный рост числа заболевших коронавирусом в России, регионы начинают возобновлять деловую активность. Пионером выступила Тверская область: там открываются большинство учреждений и служб сервиса.Введенные из-за коронавируса ограничительные меры в регионе начнут снимать с субботы, 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По его словам, возобновляется работа косметических салонов, прачечных и других бытовых служб, а также МФЦ, нотариусом, магазинов одежды, мебели и промтоваров. Также откроются спортивные, книжные и рыболовные магазины, салоны электроники.Но есть условие. Площадь магазина не может превышать 800 квадратных метров, у него должен быть отдельный вход. Таким образом, крупные торговые центры пока останутся закрытыми, сообщил чиновник в эфире телеканала "Россия-24".По состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели 68,6 тысячи человек. За последние сутки выявлено 5849 новых случаев, из них половина приходится на Москву.Крайний срок карантина из-за – июнь. Об этом сообщил "Дождь" со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с эпидемией. По данным телеканала, отменять ограничения в Москве и регионах начнут по окончании майских праздников.Тем временем в Роспотребнадзоре подготовили план открытия кафе и ресторанов. С конца марта эти заведения закрылись из-за коронавируса. В ведомстве предлагают на первом этапе разрешить работать заведениям общей площадью до 50 квадратных метров с не более чем пятью столами на одного-двух человек.24 Апр 2020 в 12:58 PDT