В интернет-пространстве появилось фото звезд сериала Деревня дураков. Актеров редко можно встретить на телеэкранах.

В интернет-пространстве появилось фото звезд сериала "Деревня дураков". Актеров редко можно встретить на телеэкранах.В конце 90-х и начала 2000-х большой популярностью пользовался журнал видеокомиксов "Каламбур". В серию передач входило скетчком "Деревня дураков", который был особо любим среди зрителей. Главные герои – мужик и баба, а также Морячок дурачок, который часто наведывался в гости к ним. Передача, выходившая в эфир на телеканалах ОРТ и РТР, высмеивала различные клише советского и российского фольклора. Она была закрыта в 2001 году из-за низких рейтингов.Роли исполняли Сергей Гладков, Татьяна Иванова и Вадим Набоков. За 20 лет актеры начали забываться. Многие вообще не знают, как на самом деле выглядели звезды "Деревни дураков", ведь в сериале они постоянно были в гриме. В Сети появилось фото этих актеров. Стоит отметить, что они заметно постарели. Сейчас звездам сериала больше 50-ти лет.22 Апр 2020 в 9:55 PDTСейчас Иванову и Набокова можно встретить в различных сериалах российского и украинского производства. Гладков же часто работает на проектами как звукорежиссер, поэтому в свежих кинокартинах его увидеть невозможно.