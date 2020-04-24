В ночное время суток, когда хозяева спали, злоумышленники, отжав окно на первом этаже, проникли в дом и совершили кражу имущества...
«Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России "Щербинский" г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже имущества из частного дома», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 66-летнего местного жителя. Со слов заявителя, проснувшись утром, он обнаружил, что из принадлежащего ему частного дома неизвестные похитили мобильные телефоны, часы и дорогостоящие ювелирные изделия. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в городе Домодедово были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступные деяния, мужчины в возрасте 27 и 29 лет. Установлено, что в ночное время суток, когда хозяева спали, злоумышленники, отжав окно на первом этаже, проникли в дом и совершили кражу имущества. Похищенное они успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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