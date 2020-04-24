В ночное время суток, когда хозяева спали, злоумышленники, отжав окно на первом этаже, проникли в дом и совершили кражу имущества...

«Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России "Щербинский" г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже имущества из частного дома», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 66-летнего местного жителя. Со слов заявителя, проснувшись утром, он обнаружил, что из принадлежащего ему частного дома неизвестные похитили мобильные телефоны, часы и дорогостоящие ювелирные изделия. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в городе Домодедово были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступные деяния, мужчины в возрасте 27 и 29 лет. Установлено, что в ночное время суток, когда хозяева спали, злоумышленники, отжав окно на первом этаже, проникли в дом и совершили кражу имущества. Похищенное они успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79