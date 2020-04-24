В китайском городе Ухань врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом. Об этом сообщает cо ссылкой на официального представителя Госкомитета по вопросам ..

В китайском городе Ухань врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом. Об этом сообщает cо ссылкой на официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.В настоящее время в провинции Хубэй находятся 47 инфицированных, все они лечатся в Ухане. За последние 20 дней в городе не выявили ни одного случая заражения COVID-19, уточняет .