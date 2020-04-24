Студентам надо будет лишь защитить диплом

Из-за пандемии коронавируса во Владимирском Государственном университете отменяют сдачу госэкзамена весной и летом 2020 года. Заканчивающим университет студентам будет необходимо лишь защитить диплом.22 апреля соответствующее распоряжение подписал проректор по образовательной деятельности ВлГУ Алексей Панфилов. Согласно этому документу, в конце учебного года студенты, планировавшие выпускаться из университета, должны будут подготовить и защитить диплом, минуя государственные экзамены.В этом году ВлГУ должны закончить около 4,5 тысяч студентов. Защита диплома также пройдёт в дистанционной форме.