Полицейские в ходе осмотра личного транспортного средства и места проживания задержанного обнаружили и изъяли 15 свертков с наркотическим средством – мефедроном...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Гольяново задержали 38-летнего подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.При патрулировании территории участковые уполномоченные полиции на Уральской улице обратились к гражданину для проверки документов. Мужчина при общении с полицейскими стал заметно нервничать. Вследствие этого было принято решение провести его личный досмотр, в результате которого были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию двух свертков, массой 7,28 граммов, изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Остальные свертки отправлены на экспертизу. Также был произведен осмотр личного транспортного средства и места проживания задержанного, в ходе которого обнаружено и изъято 15 свертков с аналогичным средством, массой около 130 граммов. Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73