В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых.

21 апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району с заявлением обратился житель города Владимира 1951 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что утром приехал к себе на дачу в одну из деревень Вязниковского района и обнаружил открытую дверь и пропажу имущества. Ущерб заявитель оценил на сумму более 16 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники, а потом их личности и местонахождение. Ими оказались жители поселка Мстера Вязниковского района 1986 и 2001 годов рождения. Молодые люди были задержаны и дали признательные показания.Установлено, что в деревню они приехали в поисках металла, но, ничего не найдя, решили совершить кражу имущества, которое можно было бы продать, из дачного дома. Повредив навесной замок двери, злоумышленники проникли сначала во двор, а затем и в дом, откуда похитили различное имущество. Предметы из металла подозреваемые реализовали, а вырученные деньги потратили на собственные нужды. Часть похищенного была изъята полицейскими.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении жителей Вязниковского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).