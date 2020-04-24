24.04.2020

2020-04-24 12:05:04

Во Владимирской области цифровой пропуск будет действителен только сутки

Граждане смогут оформить цифровой пропуск для выхода на работу только на 24 часа, а работодатели - на больший срок.

Пропуска для выхода на работу будут предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС, пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи.

Отмечается, что систему выдачи пропусков можно использовать в любом регионе, для них она будет бесплатной. При этом пропуск, который также можно оформить через портал госуслуг, можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ.

Напомним, что систему цифровых пропусков, которая сейчас проходит тестирование в Московской области, намерены использовать еще в 21 регионе.