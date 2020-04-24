Лишь в двух районах по-прежнему нет больных COVID-19

Во Владимирской области на 24 апреля подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксирован 381 случай COVID-19.По данным регионального управление Роспотребнадзора, 9 новых случаев обнаружили в Петушках, 7 – в Муроме, 5 – во Владимире, 4 – в Александрове, 4 в Собинке, 3 – в Юрьев-Польском, 3 – в Меленках, 2 – в Гусь-Хрустальном, 2 – в Киржаче и по одному случаю в Коврове, Кольчугино и в Радужном.Лишь в двух районах по-прежнему нет больных коронавирусом – в Суздальском и Селивановском. Больше всего инфицированныз по-прежнему в Петушках:80 – в Петушках;55 – в Коврове;51 – в Муроме;39 – во Владимире;35 - в Александрове;27 – в Гусь-Хрустальном;26 – в Кольчугино;24 – в Юрьев-Польском;14 – в Киржачском районе;7 – в Собинке;7 – в Судогде;5 – в Меленках;2 – в Вязниках;2 – в Камешково;2 – в Радужном;1 - в Гороховце;