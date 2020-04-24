Возгорания случились в Струнино, Лакинске и Вязниках

За сутки с 23 на 24 апреля во Владимирской области произошло три пожара, в результате которых погибли три женщины – в Струнино, Лакинске и Вязниках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.В городе Струнино около 5 вечера в одной из квартир загорелась прикроватная тумбочка, из-за чего загорелись книги и журналы. Пожарные быстро потушили пожар и вынесли 63-летнюю пострадавшую хозяйку дома. Приехавшие на вызов медики «скорой» помощи констатировали смерть.Ночью 24 апреля в Лакинске загорелась постельное бельё в квартире в жилом доме на улице Лермонтова. В квартире, по информации Зебра ТВ, проживали мать и дочь, обе – инвалиды. К сожалению, пожарным не удалось спасти пожилую женщину.Утром 24 апреля на улице Чехова в Вязниках также случился пожар в квартире жилого дома. Приехавшие по вызову спасатели эвакуировали 21 человека и потушили пожар на площади 6 квадратных метров. На месте пожара было найдено тело погибшей женщины, её личность устанавливается.