В одном из жилых домов Краснодара произошел мощный взрыв. Хозяина пострадавшей квартиры, по всей видимости, выбросило из окна ударной волной , в результате чего он скончался, сообщает . По ..

В одном из жилых домов Краснодара произошел мощный взрыв. Хозяина пострадавшей квартиры, по всей видимости, выбросило из окнаударной волной , в результате чего он скончался, сообщает "".По предварительным данным, по время установки натяжного потолка взорвался газовый баллон. После этого на площади 20 квадратных метров начался пожар, огонь быстро потушили. 35 человек были эвакуированы из здания. О других погибших и пострадавших не сообщается.