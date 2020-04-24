Один из самых именитых клубов Континентальной хоккейной лиги, экс-обладатель Кубка Гагарина уфимский Салават Юлаев настигли тяжелые времена. Игрокам и персоналу давно не платят зарплату, а генеральный спонсор команды нефтяная компания Башнефть перестала перечислять деньги с января 2020 года.

Один из самых именитых клубов Континентальной хоккейной лиги, экс-обладатель Кубка Гагарина уфимский "Салават Юлаев" настигли тяжелые времена. Игрокам и персоналу давно не платят зарплату, а генеральный спонсор команды нефтяная компания "Башнефть" перестала перечислять деньги с января 2020 года.До недавнего времени клубу удавалось обходиться деньгами других спонсоров и средствами, которые он заработал самостоятельно, сообщает издание Sport24, однако в последние месяц-полтора ситуация становилась почти критической. Задержка по зарплате перед игроками имеется, ряд контрактов не подписан, хотя официальные лица проблему не комментируют.Тем не менее, косвенным признаком того, что в системе "Салавата" не все нормально с финансами можно считать то, что Женская хоккейная лига и Молодежная хоккейная лига до сих пор не получили от клуба из Башкортостана гарантийных писем, подтверждающих, что в следующем сезоне будут выступать команды "Агидель" и "Толпар".