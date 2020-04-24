В ближайшие неделю-полторы в столице коечный фонд увеличится в два раза. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе интервью телеканалу Россия 24.

В ближайшие неделю-полторы в столице коечный фонд увеличится в два раза. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе интервью телеканалу "Россия 24".В настоящее время медицинская система здравоохранения и больничная сеть справляются с вызовами, которые стоят перед ними, а также с увеличивающимся ежедневно потоком пациентов. Чтобы и в дальнейшем справляться с этой задачей, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей. В связи с этим в ближайшие неделю-полторы численность коек для пациентов с коронавирусом будет увеличена вдвое. Собянин отметил, что Москва еще несколько недель как минимум будет справляться с теми вызовами, которые есть.Столичный мэр рассказал, что предпринятые меры по самоизоляции, по карантину дадут возможность сглаживать эту ситуацию. При этом, по словам Собянина, мы не должны рассчитывать на идеальные схемы, динамики и графики — нужно готовиться к любому развитию ситуации.Мэр ранее в ходе интервью также отметил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве не носит драматического характера, но проблема продолжает нарастать.