Неделю назад появилась информация о пропаже 27-летней жительницы Сямжи Светланы Вишняковой. Молодую женщину искали на протяжении нескольких суток. Сегодня ее нашли мёртвой, сообщает ГТРК Вологда.

Неделю назад появилась информация о пропаже 27-летней жительницы Сямжи Светланы Вишняковой. Молодую женщину искали на протяжении нескольких суток. Сегодня ее нашли мёртвой, сообщает ГТРК "Вологда".Тем временем, в Следственном комитете опубликовал подробности инцидента. Причиной смерти Светланы стало преступление, ее задушил коллега. Трагедия произошла на рабочем месте женщины – в столовой хлебокомбината. Мотивы такого поступка пока неизвестны. После убийства мужчина спрятал тело жертвы в подвале. Чтобы скрыть содеянное, злоумышленник залил труп раствором цемента.Перед этим мужчина забрал у девушки смартфон и в течение какого-то времени отправлял с него сообщения, чтобы показать, что Светлана в порядке. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро вычислить преступника. Его задержали и в настоящий момент он дает показания. Как рассказали представители пресс-службы регионального СК, расследование дела продолжается.