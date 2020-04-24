В Вологде за ложный донос задержан местный житель. По версии полицейских, мужчина устроил ДТП, скрылся с места происшествия, а затем подал заявление о том, что у него якобы угнали машину.

В Вологде за ложный донос задержан местный житель. По версии полицейских, мужчина устроил ДТП, скрылся с места происшествия, а затем подал заявление о том, что у него якобы угнали машину.Разоблачили автора хитроумной комбинации камеры наблюдения. Снятые ими кадры продемонстрировали, как очень похожий на владельца машины человек совершает аварию и уезжает.Полицейские предполагают, что мужчина таким образом пытался избежать ответственности за столкновение с чужой машиной, однако теперь он многократно ухудшил свою ситуацию.За оставление места ДТП его ожидает лишение прав на внушительный срок. Более того, в отношении мужчины 1956 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о преступлении", предусматривающее в качестве наказания лишение свободы сроком до двух лет.