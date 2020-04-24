Жители Иванова ждут помощи в возвращении домой. Супружеская пара в числе еще 150 россиян застряла в Танзании. Иивановцы обратились через своего адвоката к областному омбудсмену Светлане Шмелевой и попросили оказать содействие.

Жители Иванова ждут помощи в возвращении домой. Супружеская пара в числе еще 150 россиян застряла в Танзании. Там, когда ситуация с коронавирусной инфекцией еще не была столь критичной, жители нашей страны отдыхали на острове Занзибар.Дело было в марте, затем авиасообщение прекратилось, и теперь у россиян нет возможности вернуться в Россию. Как стало известно, ивановцы обратились через своего адвоката к областному омбудсмену Светлане Шмелевой и попросили оказать содействие в возвращении на родину. По их словам, ситуация складывается критическая.Сообщение уже поступило к Татьяне Москальковой. Сейчас алгоритм возвращения россиян разработан. Предварительно авиаперелет запланирован на 26 апреля, сообщила "Ивтелерадио" Светлана Шмелева. Но ситуация еще может измениться. Сегодня же МИД отправил туристам пакет официальных документов и формы, чтобы ивановцы смогли заполнить их заранее.