Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что теплые дни наступят в столичном регионе еще не скоро. Прохладная температура воздуха сохранится, как минимум, – до ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что теплые дни наступят в столичном регионе еще не скоро. Прохладная температура воздуха сохранится, как минимум, – до майских праздников, сообщает "".Вильфанд отметил, что воздух будет холоднее климатической нормы на 2-3 градуса. При этом если дневные температуры будут достигать около 10 градусов тепла, то ночью столбики термометров могут опускаться до отрицательных значений. Однако синоптик обратил внимание, что уже в первые дни мая может потеплеть до 15 градусов Цельсия.