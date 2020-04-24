На улице очень много людей

Такие выводы напрашиваются, глядя на «индекс самоизоляции» в Яндекс.Картах, который днём 24 апреля в городе Владимире составил 2,1 балла.Индекс самоизоляции измеряется исходя из количества человек, находящихся на улице. Чем меньше балл – тем хуже. 2,1 балла – практически рекорд города Владимира с момента введения режима всеобщей самоизоляции. По котировкам Яндекса, 0 – 2,9 балла означают, что на улице «очень много людей». Возможно, причиной этому послужила теплая солнечная погода.Отметим, что среди жителей городов области владимирцы – самые непослушные. В других районных центрах «индекс самоизоляции» выше минимум на 0,4 балла.