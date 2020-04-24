24.04.2020

2020-04-24 08:10:04

Золотые ворота во Владимире отметят свой 856 день рождения

В качестве оборонительного сооружения Золотые ворота были возведены по приказу Андрея Боголюбского. И по первоначальному проекту поверх триумфальной арки для парадного въезда князя с войском находился деревянный настил, с которого обстреливали неприятеля.

Сама арка достигала 14 метров, закрывали ее дубовыми створами, которые действительно были покрыты золочеными медными листами. Их судьба до сих пор не известна. По одной из легенд они были спрятаны горожанами, по другой утоплены в Клязьме монголо-татарами. Найти это сокровище в реке так и не смогли. Предлагали свою помощь в очистке дна Клязьмы японские специалисты, но советским властям не понравилось их главное условие - забрать находки себе. Вообще с Золотыми воротами связано множество загадочных событий. Например, в сам день рождения - день окончания строительных работ - часть сооружения рухнула и накрыла собой 12 рабочих. Андрей Боголюбский помолился перед иконой Богоматери. И когда завал разобрали, всех рабочих нашли живыми.

Татьяна Воронцова

