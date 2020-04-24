В Прямом эфире - рассказы о людях c коронавирусом, которые уже несколько недель находятся между жизнью и смертью, история звезды Экипажа Ирины Акуловой, которая болеет в полном одиночестве в своем деревенском доме в Кинешме , и ответы на самые наболевшие вопросы телезрителей.

В "Прямом эфире" — рассказы о людях c коронавирусом, которые уже несколько недель находятся между жизнью и смертью, а также истории чудесного спасения тех, кто победил "чуму XXI века".В программе также рассказывают о том, как брошенная всеми болеет в полном одиночестве в своем деревенском доме в Кинешме Ирина Акулова — легендарная актриса советского кино, звезда "Экипажа", сыгравшая более чем в 20-ти известных фильмах.Почему в этот сложный для всех период пандемии многие не проходят самый главный тест — тест на человечность, ответы на вопросы телезрителей, а также эксклюзивное интервью теперь уже бывшей участницы проекта "Танцы со звездами" Дарьи Мороз – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".