Он создал анимационный фильм «В деревне Радужка».

Во Владимире уже в 5 раз прошёл знаменитый кино-конкурс «Шередаль». В этом году в нем приняли участие около 100 профессионалов и любителей киноискусства из 20 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Возрастных ограничений у кино-конкурса нет. Есть лишь одно условие, в основе любого сюжета - социальная проблема общества, благотворительность или волонтерство.Победителями кинофестиваля стали 7 участников в разных номинациях. Самый юных из них 8-летний Алексей Яшин из Владимира. Он создал анимационный фильм «В деревне Радужка». Главный герой картины — кот, который заботится о птенцах. Среди победителей опытные режиссеры из Венгрии и Таджикистана. Героями их работ стали врачи, которые спасают жизни от Covid-19, спортсмены и бездомные людиВ состав жюри вошли мэтры кино и телевидения: режиссер-документалист Виталий Калинин, режиссер и продюсер Александр Баршак, народная артистка России Ирина Розанова, телеведущий Михаил Зеленский и другие звезды.