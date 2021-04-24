Молодежь по-прежнему активно покидает родной регион.

К 24 апреля, Международному дню солидарности молодежи, Владимирстат опубликовал интересную статистику.По данным Владимирстата, на начало 2021 года, по предварительным данным, жителей области, попадающих под классификацию «молодежь» было 333 тысячи 297 человек. Причем молодых людей мужского пола насчитывалось больше.Однако умирают молодые мужчины чаще, согласно показателям печальной статистики: в 2020 году число умерших среди молодого поколения составило 598 человек, смертность мужчин в 3,5 раза превышает смертность женщин до 35 лет.Основной причиной смерти молодежи являются несчастные случаи, отравления и травмы, в частности, транспортные травмы и самоубийства.Молодежь по-прежнему активно покидает родной регион.В городах 33 региона проживали 264627 человек в возрасте от 14 до 35 лет, а в сельских поселениях — 66760.Молодежь остается одним из самых мобильных слоев населения Владимирской области. В 2020 году регион покинули 15 тыс. человек, что составило 48,7% от числа всех выбывших.Cамый популярный возраст для вступления в брак среди женщин — 20-24 года.Средний возраст молодых мам — 28 лет. Многодетных мам, воспитывающих 4 и более детей, во Владимирской области оказалось 115 человек, а пап — только трое.Фото :