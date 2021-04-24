Обозначена категория граждан, которые могут рассчитывать на пенсию по старости раньше установленного времени. Получать выплаты досрочно получится при нескольких условиях.

Обозначена категория граждан, которые могут рассчитывать на пенсию по старости раньше установленного времени. Получать выплаты досрочно получится при нескольких условиях.Член Совета федерации Елена Бибикова объявила о наличии отдельной части россиян, которой позволяется выйти на пенсию преждевременно. По словам заместителя главы социального комитета, такое право есть у граждан, которые воспитали ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста. При этом досрочно выйти на пенсию получится только у одного из родителей воспитанника с особым социальным статусом.Кроме того, имеет значение стаж служебной деятельности родителей детей-инвалидов. Женщины должны отработать хотя бы 15 лет, чтобы выйти на пенсию в возрасте 50 лет. А мужчины, вырастившие ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста, смогут получать пенсию в 60, если их официальный стаж работы не менее 20 лет.Напомним, Министерство труда выдвинуло об изменении дополнительных выплат работникам определенных организаций. Вопрос коснулся некоторых сотрудников предприятий угольной промышленности и членов экипажей гражданских самолетов. Авторы новшества хотят избавить часть россиян от необходимости доказывать длительность стажа работы, чтобы их право на дополнительные выплаты к пенсии было подтверждено. Исследованием соответствующих архивных документов предложено заниматься Пенсионному фонду самостоятельно.