Уголовное дело рассмотрит Муромский городской суд.

В Муроме проходит суд над чиновницей за мошенничество и превышение полномочий. Женщину обвиняют по трем статьям уголовного кодекса, среди которых мошенничество и превышение полномочий. Уголовное дело рассмотрит Муромский городской суд.По версии следствия, подсудимая Анна Шишкина получила 1,2 миллиона рублей от предпринимательницы за содействие в организации торговли на нестационарных торговых объектах в Муроме и превысила свои полномочия.По данным регионального Следкома, с 2017 по 2019 годы чиновница брала с бизнесменов половину доходов и продукты за разрешение торговать в удобных местах.По информации пресс-службы муромского суда, подельником чиновницы является депутат Виктор Павлов, обвиняемый в получении крупной взятки от предпринимателя в обмен на предоставление торговой площадки на муниципальном рынке.Фото: