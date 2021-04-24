Единая Россия совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства провела в регионах Всероссийский субботник.

"Единая Россия" совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства провела в регионах Всероссийский субботник.Участие во Всероссийском субботнике приняли секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Они вместе с остальными добровольцами привели в порядок набережную Великой реки в Пскове и помогли высадить деревья на территории Мирожского монастыря.По всей стране участие в субботнике приняли десятки тысяч человек. Желание прибраться и облагородить окружающее пространство с приходом весны объединило депутатов разных уровней, участников предварительного голосования «Единой России», волонтеров, активистов движения «Мы вместе» и простых горожан.По словам Андрея Турчака, "Единая Россия" провела Всероссийский субботник во всех 85 регионах страны, в четырех тысячах муниципальных образованиях. На мероприятие вышли сотни тысяч людей."Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека — сделать место, в котором ты живешь, лучше", – подчеркнул Андрей Турчак.Пестовать это стремление лучше всего начиная с самого детства, считает секретарь Генсовета "Единой России".В Ульяновской области субботник прошел на объектах, которые были благоустроены по проекту "Городская среда". Помочь волонтерам убрать парк "Прибрежный" пришли временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.В Кузбассе на уборку территорий вышли больше тысячи человек. В Башкирии одних только членов "Единой России" на субботнике было порядка семи сотен. А в Новосибирске от мусора избавили больше ста площадок, в том числе Монумент Славы.В Хабаровске волонтеры помогли убрать территорию городской клинической больницы №10 – во время эпидемии коронавируса она стала главным ковидным госпиталем региона. А в Липецке волонтеры облагородили историческое место – Каменный лог. Тем временем в Калужской области "Единая Россия" направила добровольцев на уборку Березуйского оврага.В Приморье единороссы очистили морскую акваторию и еще 56 общественных пространств во Владивостоке. Впрочем, не были обойдены вниманием и другие муниципалитеты края.В Санкт-Петербурге Всероссийский субботник охватил две сотни площадок, наводить порядок на которых вышли около 30 тысяч человек. А В Московской области на 60 муниципальных образований набралось порядка 300 тысяч добровольцев.