В провинции Восточный Машоналенд в восточной части Зимбабве на жилой дом рухнул военный вертолет. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам. Пока известно о нескольких ..

В провинции Восточный Машоналенд в восточной части Зимбабве на жилой дом рухнул военный вертолет. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам. Пока известно о нескольких жертвах ЧП. Погибли трое членов экипажа летательного аппарата, а также ребенок, который в момент крушения был на земле. Еще один несовершеннолетний и его мать серьезно пострадали.