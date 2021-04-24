Днем 24 апреля главу главного управления ФСИН по Забайкальскому краю генерала Евгения Шихова застрелили во время охоты. Трагедия произошла в поселке Урульга, когда охотники собрались за ..

Днем 24 апреля главу главного управления ФСИН по Забайкальскому краю генерала Евгения Шихова застрелили во время охоты. Трагедия произошла в поселке Урульга, когда охотники собрались за одним столом. Огонь открыл егерь, у которого генерал с товарищами остановился. Мужчина задержан. Евгений Шихов погиб на месте, еще один охотник получил ранения, от которых скончался позже.