Дело по существу рассмотрит Владимирский областной суд.

Муромский суд вновь вернулся к рассмотрению уголовного дела в отношении московского предпринимателя Евгения Мурышева — придумщика квантового структурного преобразователя.Напомним, с помощью этого псевдо-изобретения, которое было установлено на муромских тепловых сетях в начале двухтысячных годов с молчаливого согласия прежнего руководства, Мурышев обогатился более чем на сто миллионов рублей. На этот раз в суде поднимался вопрос о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы.Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, и теперь сторона обвинения может подать апелляцию на вынесенное ранее оправдательное решение в отношении Евгения Мурышева. Дело по существу рассмотрит Владимирский областной суд.