Очевидцы сообщили о массовом расстреле, который произошел днем 24 апреля в деревне Озерки в Семеновском районе Нижегородской области. По их словам, кто-то убил по меньшей мере 11 человек. Все ..

Очевидцы сообщили о массовом расстреле, который произошел днем 24 апреля в деревне Озерки в Семеновском районе Нижегородской области. По их словам, кто-то убил по меньшей мере 11 человек. Все погибшие могли принадлежать к какой-то секте. Позже в СМИ появилась информация о том, что эти показания не нашли своего подтверждения.