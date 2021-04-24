В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы, которая сообщила о пропаже ее 8-летнего сына...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Свиблово г. Москвы вернули потерявшегося мальчика родителям.В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы, которая сообщила о пропаже ее 8-летнего сына. Женщина рассказала, что ушла в магазин, а ребенок остался ждать на улице. Когда она вернулась, мальчика уже не было. Около 4 часов женщина вместе с родными искала сына по району, но безуспешно.Незамедлительно полицейские выехали патрулировать территорию и через 15 минут на одной из детских площадок нашли ребенка, после чего вернули его родителям. Как оказалось, мальчик ушел со знакомыми ребятами, увлекся игрой и не заметил, как пролетело время.Мама мальчика выразила искреннюю благодарность полицейским за оперативность и проделанную работу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29